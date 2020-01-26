Российская рыба стала доступной в Сингапуре и Испании

По итогам 2019 года доходность российского экспорта рыбы и морепродуктов выросла, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал «Интерфаксу» президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, доходность экспорта растет быстрее его объемов. По его мнению, это значит, что бизнес решает задачи в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» без ущерба для внутреннего рынка.

Если рассмотреть таможенную статистику, то окажется, что в 2019 году в стоимостном выражении российский рыбный экспорт вырос на 6,27% и достиг $4,467 млрд (без учета поставок из-за таможенной территории РФ). В то же время в натуральном выражении рыбный экспорт (без учета поставок из-за таможенной территории РФ) в прошлом году по сравнению с 2018 годом снизился на 3,7% и составил 1 млн 665 тыс. 598 тонн. Снижение объема в ВАРПЭ объясняют увеличением поставок на внутренний рынок.

Зафиксирован серьезный рост экспортных поставок кальмара, креветок и сардины иваси. Резко вырос экспорт рыбы (в основном сельди, минтая, трески) в Испанию. Сингапур увеличил закупки сельди, Великобритания - минтая, трески, пикши.

При этом, как отмечает Герман Зверев, снижается объем экспортных поставок любимых среди россиян видов рыбы, таких как тихоокеанская сельдь, кета, горбуша и скумбрия. Соответственно, выросли поставки на рынок внутренний.

По информации Приморского краевого агентства по рыболовству, в 2019 году приморские предприятия вышли на промысел иваси раньше – в начале июля, выставив 20 судов. За полгода приморские рыбаки добыли почти 50 тысяч тонн сардины иваси. Вылов по сравнению с 2018 годом увеличился более чем в три раза. Консервы из сардины иваси вошли в социальную программу «Приморская рыба», разработанную по инициативе губернатора края Олега Кожемяко. По информации регионального правительства, приобрести консервы можно по доступной цене.

Дмитрий Санников