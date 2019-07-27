В 2020 году на Олимпиаде в японской столице Токио спортсмены из России выступят под своим отечественным флагом, информирует DEITA.RU.

Накануне МОК отправил Олимпийскому комитету Российской Федерации приглашение. Наша команда выступит одним из сильнейших составов. Отмечается, что никаких ограничений и дополнительных условий на предстоящую Олимпиаду россиянам не выдвинуто.

Напомним, в 2018 году Россия не смогла выдвинуть свою команду на Олимпийские игры. Причиной тому стал допинговый скандал. Тогда полномасштабные соревнования пошли в городе Пхенчхан (Южная Корея).

Екатерина Брязгунова