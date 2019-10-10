Российские алиментщики станут уголовниками

Злостные неплательщики алиментов будут предаваться реальному уголовному преследованию. Минюст готовит поправки в Уголовный кодекс РФ, после вступления в силу которых каждый алиментщик рискует стать уголовником, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о законопроекте, предусматривающем внесение изменений в статью сто пятьдесят седьмую Уголовного кодекса. Поправки призваны исключить любую возможность отклонения от карательных санкций за регулярную неуплату установленных судом денег на содержание детей.

Согласно Семейному кодексу, ежемесячный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше одной четвертой дохода родителя. На содержание двух детей алиментщик обязан отдавать не менее трети своего дохода, на трех и более - половину.

Кстати, сегодня в России проживают около пяти миллионов разведенных одиноких матерей и более шестисот тысяч отцов. В должниках по алиментам «ходят» до двух миллионов россиян.

Отметим, в качестве наказания к злостным неплательщикам могут применяться такие санкции, как: исправительные или принудительные работы, лишение свободы на срок до одного года, а также трехмесячный арест.

Напомним, действующее законодательство пока позволяет алиментщикам уйти от уголовной ответственности при, например, ежегодном переводе на счет ребенка тысячи рублей. Минюст обещает, что в ближайшее время лайзейка закроется, и матери наконец-то увидят все причитающиеся деньги на содержание детей.

Екатерина Цой