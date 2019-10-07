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Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Российские авиакомпании требуют 30 млрд у правительства

Самолет

Чтобы сдерживать цены на авиабилеты на текущем уровне, российским авиакомпаниям понадобится порядка 30 миллиардов рублей, сообщает DEITA.RU. Именно такую сумму попросили представители ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта у правительства страны.

Как пишут «Известия», вице-премьер Максим Акимов стал одним из получателей письма с просьбой о финансовой помощи.

В послании указано, что авиакомпаниям необходимо порядка восьми, а то и девяти миллиардов бюджетных рублей на случай, если в России произойдет резкое повышение стоимости авиационного топлива. Согласно предложениям перевозчикам, планка демпфер должна быть снижена примерно на 10 тысяч — с 48300 до 40000 рублей за одну тонну топлива.

На данный момент в Министерстве транспорта данную идею поддержали.

Екатерина Брязгунова

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