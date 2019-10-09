Российские авиалинии убили двух пассажиров за сутки

На борту самолетов российских авиакомпании умерли за сутки два пассажира. Об этом сообщает DEITA.RU.

Обе трагедии произошли во вторник, восьмого октября, во время перелетов по России. Представители авикомпаний до последнего не раскрывали подробности случившегося.

Первый инцидент произошел в самолете компании Utair, которых следовал по расписанию из Сочи в Москву. Согласно воспоминаниям очевидцев происшествия, во время перелета одному из пассажиров стало плохо. Бортпроводники пытались оказать мужчине помощь, но все попытки были тщетны - россиянин умер за некоторое время до экстренной посадки борта в Воронеже.

О втором случае стало известно из сообщения Министерства здравоохранения Омской области. Боинг, принадлежащий «Сибири», летел в Москву из Красноярска. На борту находился плохо себя чувствовавший мужчина, который, согласно информации ведомства, принял самостоятельное решение продолжить путешествие, несмотря на серьезные недомогания.

Но добраться до места назначения пассажиру было не суждено - мужчина умер во время снижения самолета над аэропортом Омска, где пассажира уже ожидали медики. Сообщается, что экипаж воздушного судна до последнего пытался реанимировать россиянина.

Екатерина Цой