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Российские автомобили раздают бесплатно
17 Декабрь 2019, 10:21
Российские автомобили раздают бесплатно
Пострадавшие на производстве получили положенные государством ключи от новеньких автомобилей, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в Хабаровском региональном отделении ФСС России.
В ведомстве отметили, что, согласно российскому законодательству, работники, которые некогда пострадали на производстве и которые не имеют никаких противопоказаний к вождению автомобиля, в случае острой необходимости могут получить заветные ключи.
Накануне восемь автомобилей Lada Granta 2019-го года выпуска попали в руки новых хозяев. Все они оборудованы специальными устройствами, которые позволяют управлять транспортным средством даже в случае, если какая-то часть тела плохо функционирует или не работает вовсе.
Екатерина Брязгунова