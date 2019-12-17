Российские автомобили раздают бесплатно

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Пострадавшие на производстве получили положенные государством ключи от новеньких автомобилей, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в Хабаровском региональном отделении ФСС России.

В ведомстве отметили, что, согласно российскому законодательству, работники, которые некогда пострадали на производстве и которые не имеют никаких противопоказаний к вождению автомобиля, в случае острой необходимости могут получить заветные ключи.

Накануне восемь автомобилей Lada Granta 2019-го года выпуска попали в руки новых хозяев. Все они оборудованы специальными устройствами, которые позволяют управлять транспортным средством даже в случае, если какая-то часть тела плохо функционирует или не работает вовсе.

Екатерина Брязгунова

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