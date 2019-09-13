Российские АЗС уличили в недоливе топлива

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заправка, азс, бензин

Недолив происходит почти на каждой пятой заправке, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Росстандарт обнаружил массовое явления недолива бензина и дизеля в баки российских автолюбителей по всей стране после проверки 200 АЗС.

Как удалось выяснить экспертам, часть положенного горючего не доливают на примерно 20% автозаправок. При этом, в 9% проверок исследователи признали топливо некачественными.

О том, что АЗС стали халтурить говорить и возросшее количество жалоб российских потребителей на их работу. В этом году их стало больше на 36%, чем это было год назад.

Примечательным оказалось и то, что нарушения фиксировались как на АЗС больших федеральных сетей, так и на маленьких частных заправках.

Дмитрий Шевченко

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