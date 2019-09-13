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Российские банки начали «охоту» на детей
13 Сентябрь 2019, 16:30
Российские банки начали «охоту» на детей
13 Сентябрь 2019, 16:30
Финансовые учреждения нацелились на работу с подростками, сообщает DEITA.RU.
Как пишет газета "Ведомости", всё больше российских банков стараются перевести наличные карманные деньги подростков в электронный вид на их карточки.
Для этого они, в частности, предлагают широкую линейку своего "пластика", который был бы удобен в обращении для детей.
Так, например, одними из основных свойств таких карт становится возможность бесконтактной оплаты и лимит, который можно потратить по карте.
Статистика, приведённая только за этот год, говорит о том, что банки начали предлагать свои продукты недавно достигшим совершеннолетия в два с половиной раза чаще, чем в году предыдущем.
Дмитрий Шевченко