Российские банки начали «охоту» на детей

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Финансовые учреждения нацелились на работу с подростками, сообщает DEITA.RU.

Как пишет газета "Ведомости", всё больше российских банков стараются перевести наличные карманные деньги подростков в электронный вид на их карточки.

Для этого они, в частности, предлагают широкую линейку своего "пластика", который был бы удобен в обращении для детей. 

Так, например, одними из основных свойств таких карт становится возможность бесконтактной оплаты и лимит, который можно потратить по карте.

Статистика, приведённая только за этот год, говорит о том, что банки начали предлагать свои продукты недавно достигшим совершеннолетия в два с половиной раза чаще, чем в году предыдущем.

Дмитрий Шевченко

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