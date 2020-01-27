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Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Российские банки проверят «тайные покупатели» с инвалидностью

банкомат

Центробанк решил устроить проверку для ведущих российских банков. Регулятор хочет выяснить, насколько техническое оснащение и обслуживание кредитных организаций подходит для людей с особенностями здоровья, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Известия», Банк России собирается привлечь для этого «тайных покупателей» из числа граждан, имеющих проблемы со здоровьем.

В эксперименте примут участие люди с ментальными проблемами, маломобильные, а также с проблемами зрения и слуха.

Отмечается, что на проект выделено 13,7 млн рублей. «Тайные покупатели» должны будут посещать офисы, звонить на «горячую линию» и пользоваться мобильными приложениями различных банков.

«Такая проверка будет осуществлена только в тех организациях, которые сами заявляют о своей подготовке к обслуживанию населения с проблемами со здоровьем», - отмечают представители ЦБ.

Результатом исследований должен стать рейтинг удобства российских банков для инвалидов.


Александра Маслова 

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