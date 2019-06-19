В Москве шесть граждан осуществляли незаконную банковскую деятельность, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в МВД России, граждане в возрасте от 27 до 45 лет проводили операции по счетам фиктивных компаний. Кроме того, они занимались переводами денег по поручению не только физических, но и юридических лиц. Сектор услуг, которые они предоставляли юридическим лица, оказался обширен. Например, проводили инкассацию и обслуживали кассы, хотя никакого права на эти действия не имели, так как никогда не получила лицензию. За все свои услуги они получила вознаграждение на уровне рыночных цен

Отмечается, что время свой незаконной деятельности общий ущерб, который нанесли злоумышленники, составил почти 40 миллионов рублей.

На данный момент уголовно дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее прошла информация о том, что злоумышленники из Владивостока, представившись учредителями компании, взяли кредит в 1,5 миллиона на развитие бизнеса и исчезли.

Екатерина Брязгунова