Российские банкоматы начали узнавать владельцев карт в лицо

Крупные российские банки приступили к тестированию автоматических банкоматов – с такими устройствами клиенты финансовых организаций смогут обслуживать сами себя. Пилотную версию «банкиров-автоматов» уже сейчас внедряют «Сбербанк» и «Тинькофф»; на очереди – ВТБ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на материалы газеты «Известия».

Базис идеи автоматизировать и ускорить обслуживание клиентов банков выстроен вокруг одной технологии – лицевой (и, в некоторых случаях, голосовой) биометрии. Сборы таких данных уже проводились в 2018 – 2019, лидерами по собранным цифровым слепкам лиц и голоса был и остается Сбербанк. Однако до полномасштабного введения, уверены эксперты, пока еще далеко. И ен в последнюю очередь они отмечают необходимость внесения изменений в законодательство.

Сегодня технологию уже «оседлали», в той или иной степени, только два банка в России. «Тинькофф». Например, установил в торговых центрах Москвы пару десятков автоматов: по замыслу разработчиков, они должны успешно распознавать 13 000 работающих и делающих там покупки сотрудников банка. По итогам пилотной программы «Тинькофф» рассчитывает масштабировать новаторский опыт использования биометрии на всех своих клиентов.

Сбербанк тоже не отстает: «полигоном» для своего пилота они выбрали офисы, где не предусмотрена работа с клиентами. Там они тестируют интерактивную работу по биометрии сразу на нескольких устройствах. В арьегарде пока лишь ВТБ – те планируют дебютировать с биометрией только в 2020-ом.

Возможность использовать такой автоматизированный подход в работе с клиентами обсуждается и в других крупных банках страны, за новыми тенденциями в этой области следят и в правительстве, а также крупных IT-компаниях. В то же время, критики отмечают не самую высокую надежность такой технологии – по мнению экспертов из «Ростелекома», гарантия безопасности при сканировании, например, рисунка вен ладони, в 1,5 раза выше.

Евгений Черемухин