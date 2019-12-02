Российские банковские карты выходят на мировой уровень

Российский ответ санкциям стал прекрасным международным проектом, который сегодня выходит на новый уровень, сообщает DEITA.RU. Об этом стало известно на V российско-британском бизнес-форуме.

Как пишет РИА ФАН, несмотря на то, что отношения между Россией и Великобританией весьма натянуты, ни одна из стран не готова их прервать полностью, поэтому всегда находятся темы для сотрудничества.

Так, одним из направлений стала российская платежная система «Мир», которая на данный момент в России является аналогом таких международных систем, как VISA и MasterCard.

Напомним, что карта «Мир» обладает прекрасными бонусами. Например, можно без комиссий снимать деньги в любых банкоматах.

Екатерина Брязгунова