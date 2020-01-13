Российские безработные станут в восемь раз богаче

Значительно увеличить пособие по безработице задумали в правительстве РФ. Трехсторонняя профильная комиссия до конца года планирует приступить к обсуждению - стоит ли восьмикратно поднимать выплаты гражданам без работы, сообщает DEITA.RU

Члены комиссии по регулированию социально-трудовых отношений отмечают, что вопрос об умножении доходов незанятым обсудят при «соответствующей инициативе профсоюзной стороны». Такую информацию опубликовала «Российская газета», в свою очередь, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Следует учесть, что консультации по вопросу выплат безработным являлись частью повестки еще с 2018 года, однако никаких рассмотрений по существу пока не состоялось. В том же рекомендательном документе еще два года назад уточнялось, что уровень пособия по безработице должен быть не ниже, чем прожиточный минимум. В настоящее время последний составляет чуть больше 12 000 рублей, тогда как минимальная сумма пособия – только полторы тысячи. В случае принятия изменений в правительстве, их нивелирование обозначит рост пособия в 8 раз.

Евгений Черемухин