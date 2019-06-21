Многие российские регионы переходят на самые экономные схемы лечения онкопациентов, а в учреждениях заявляют о нехватке необходимых препаратов, сообщает DEITA.RU.

На Петербургском международном онкологическом форуме «Белые ночи – 2019» были озвучены неутешительные цифры. По данным Минздрава за первый квартал 2019 года, целый ряд регионов переходит на дешевые схемы лечения.

Как пишет портал российского врача «Медвестник», хотя стоимость госпитализации увеличена до 76 тысяч рублей, в ЮФО данная сумма составляет в среднем 46 тысяч. При этом нельзя сказать, что у медорганизаций нет денег: по итогам 2018 года остатки на их счетах составили около 10 миллиардов рублей, а целевые средства, отпущенные на химиотерапию, нельзя перераспределить на другие статьи.

«Минздрав и ФОМС призывают медиков прекратить экономить на лекарствах для онкобольных», – заявила заведующая отделением экономики и ресурсного обеспечения здравоохранения ЦНИИОИЗ Ольга Обухова. Как подтвердила заведующая отделом ЦНИИОИЗ Ирина Ларичева, на каждом селекторном совещании идет речь о недорасходовании организациями денежных средств, направляемых по каналам ОМС.

Есть и другая точка зрения на проблему. По данным заместителя генерального директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Инны Железняковой, причиной экономических сложностей больниц во многих случаях становится неэффективная хозяйственная деятельность: «По данным за 2017 год, есть больницы, в которых 54% затрат приходилось на долю административно-хозяйственного персонала. А у больницы, которая тратит на это 9% средств, на счетах могут остаться излишки. Различны затраты на содержание организаций, на связь. Расходы на связь в расчете на единицу персонала различались между больницами в 10 тысяч раз».

Тенденция по росту кредиторской задолженности характерна для многих российских регионов. В Кузбассе суммарная кредиторская задолженность медучреждений достигла к началу 2019 года 1,7 миллиардов рублей, а за первый квартал выросла еще на 300 миллионов. В Ульяновской области уровень задолженности вырос с 1,5 миллиардов рублей в середине 2018 года до 2,5 миллиардов. 1,7 миллиардов задолженности (при более чем 1 миллиарде просрочки) накопили к осени 2018 года медучреждения Приморья, и там на ее погашение были пущены федеральные средства, предоставленные на это региону чуть ли не в объеме долга.

Дмитрий Санников