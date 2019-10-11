Российские депутаты хотят узаконить кастрацию

Одиозный депутат предложил узаконить кастрацию педофилов, сообщает DEITA.RU.



Саратовскую школьницу Лизу Киселеву нашли мертвой 10 октября в гаражном кооперативе. Подозреваемый в убийстве был задержан, им оказался местный житель Михаил Туватин.

После дознания выяснилось, что Туватин самостоятельно завладел старым гаражом. Школьница Иза Киселева проходила мимо и спросила - ему ли принадлежит этот гараж.

По словам убийцы, он испугался, что девочка является дочерью настоящего хозяина гаража, затащил ее внутрь и задушил. Девочку искали несколько сотен волонтеров и полиция.

После того, как наши тело и задержали убийцу, жители города предпринимали попытки самосуда над Туватиным. В частности, они пытались взять осадой полицейскую машину, в которой предположительно находился убийца.

Сейчас Туватин находится под следствием. Случай вызвал резонанс не только среди общественности, но и в политических кругах. Так, сенатор Виталий Милонов предложил применять химическую кастрацию в отношении таких преступников. «Эту меру можно применять» - сказал Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Примечательно, что в еще 2016 году Милонов был категорически против химической кастрации педофилов. После обнаружения у бывшего вице-мэра Новгорода Вадима Фадеева в компьютере видеозаписей половых актов между несовершеннолетними он, осудив чиновника, сказал что кастрация - не выход.

Милонов сказал, что кастрация противоречит его православным убеждениям. Он был против любого воздействия на человеческое тело - даже после подобных преступлений.

Однако три года спустя то ли религиозные убеждения Милонова изменились, то ли сам парламентарий стал более гибко трактовать для себя православие - но кастрацию Милонов уже готов поддержать на государственном уровне.Напомним, «гибкость» убеждений Милонова и его очевидные провалы в трактовке православия уже не раз становились объектом шуток.

Самый резонансный случай произошел во время дебатов с телеведущим Александром Невзоровым, которые исповедует атеистические убеждения. «Как вы можете считать себя православным, если даже не читали отца Пигидия?» - спросил Невзоров Милонова. «Как не читал, конечно же я читал отца Пигидия!» - ответил Милонов.

В ответ Невзоров напомнил Милонов, что отца Пигидия не существовало в природе. Пигидий - это задний отдел брюшка ракообразных, насекомых и вымерших трилобитов. Он включает анальное отверстие, а у самок может также включать яйцеклад.

Василий Кучин