Новости
Пособие по уходу за ребенком будут давать только неработающим
11 Октябрь 2019, 23:15
Сбербанк вмешивается в судебную систему России
11 Октябрь 2019, 22:45
Кабмин нарушил правила недавления на бизнес
11 Октябрь 2019, 22:15
Российские депутаты хотят узаконить кастрацию
11 Октябрь 2019, 21:45
Такси разрешат залезть в базу ГИБДД
11 Октябрь 2019, 21:15
Россиянин получил пятикратный штраф за одно нарушение
11 Октябрь 2019, 20:55
Альтернативы для смертной казни нет, сказали россияне
11 Октябрь 2019, 20:25
Коды столичных домофонов и замков утекли в Сеть
11 Октябрь 2019, 20:00
Российские депутаты хотят узаконить кастрацию
Одиозный депутат предложил узаконить кастрацию педофилов,
сообщает DEITA.RU.
Саратовскую школьницу Лизу Киселеву нашли мертвой 10 октября в гаражном кооперативе. Подозреваемый в убийстве был задержан, им оказался местный житель Михаил Туватин.
После дознания выяснилось, что Туватин самостоятельно завладел старым гаражом. Школьница Иза Киселева проходила мимо и спросила - ему ли принадлежит этот гараж.
По словам убийцы, он испугался, что девочка является дочерью настоящего хозяина гаража, затащил ее внутрь и задушил. Девочку искали несколько сотен волонтеров и полиция.
После того, как наши тело и задержали убийцу, жители города предпринимали попытки самосуда над Туватиным. В частности, они пытались взять осадой полицейскую машину, в которой предположительно находился убийца.
Сейчас Туватин находится под следствием. Случай вызвал резонанс не только среди общественности, но и в политических кругах. Так, сенатор Виталий Милонов предложил применять химическую кастрацию в отношении таких преступников. «Эту меру можно применять» - сказал Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Примечательно, что в еще 2016 году Милонов был категорически против химической кастрации педофилов. После обнаружения у бывшего вице-мэра Новгорода Вадима Фадеева в компьютере видеозаписей половых актов между несовершеннолетними он, осудив чиновника, сказал что кастрация - не выход.
Милонов сказал, что кастрация противоречит его православным убеждениям. Он был против любого воздействия на человеческое тело - даже после подобных преступлений.
Однако три года спустя то ли религиозные убеждения Милонова изменились, то ли сам парламентарий стал более гибко трактовать для себя православие - но кастрацию Милонов уже готов поддержать на государственном уровне.Напомним, «гибкость» убеждений Милонова и его очевидные провалы в трактовке православия уже не раз становились объектом шуток.
Самый резонансный случай произошел во время дебатов с телеведущим Александром Невзоровым, которые исповедует атеистические убеждения. «Как вы можете считать себя православным, если даже не читали отца Пигидия?» - спросил Невзоров Милонова. «Как не читал, конечно же я читал отца Пигидия!» - ответил Милонов.
В ответ Невзоров напомнил Милонов, что отца Пигидия не существовало в природе. Пигидий - это задний отдел брюшка ракообразных, насекомых и вымерших трилобитов. Он включает анальное отверстие, а у самок может также включать яйцеклад.
Василий Кучин