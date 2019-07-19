Министерство транспорта РФ признало более чем восемьдесят процентов дорог в стране соответствующими нормативам и указало это в итоговом докладе, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

В прошлом году, по данным отчета, отремонтировано и сдано 8887,4 км дорог. Теперь количество трасс с уложенным в соответствии с требованиями асфальтом равно 82,8%.

Эксперты, в свою очередь, считают иначе: нормальных дорог в России не больше 65%. К такому выводу пришел член регионального штаба ОНФ Армен Оганесян. Он говорит, что до мирового уровня России еще очень далеко.

Лидер движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прибавляет к этому, что региональные трассы по качеству сейчас отнюдь не идеальны.

Анастасия Туркова