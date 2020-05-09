Российские фуры скопились на китайской границе

Посольство России в КНР пытается решить проблему на пограничных пунктах пропуска, где образовались большие очереди из грузовиков из-за жестких правил санобработки, введенных китайской стороной в связи с коронавирусом, сообщает ИА DEITA.RU по материалам РИА Новости.

Как рассказал журналистам посол России в Китае Андрей Денисов, в рамках новых правил, российским водителям запретили находиться на территории Китая не более одного светового дня. Если утром они въезжали, то вечером должны были выехать, им нельзя было ночевать, а ужесточение санобработки транспорта привело к тому, что пункты, которые пропускали 100-120 грузовиков в день, стали пропускать 10-12 грузовиков в день, то есть в 10 раз меньше.

При этом посол подчеркнул, что это не решение местных властей, каких-то ведомств, это решение китайского оперативного штаба по борьбе с эпидемией, который, как и у нас, функционирует во главе с председателем правительства. Поэтому, по словам российского посла, пойти на какие-то послабления, апеллируя к местным органам власти, в этой ситуации довольно непросто.

«Это порождает весьма серьезные проблемы на границе, в особенности на нашей стороне, выстраиваются большие очереди из автомобилей, нарушается снабжение наших дальневосточных городов, потому что многие продукты питания, прежде всего овощи, фрукты они все-таки получали отсюда, из Китая», - рассказал Денисов.

Он отметил, что сейчас посольство вместе с коллегами из министерства иностранных дел Китая занимается решением этих вопросов.