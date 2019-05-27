Остальным городам ещё далеко до столицы, сообщает DEITA.RU.

Города-миллионики по всей России ещё не скоро смогут составить конкуренцию Москве. В КБ "Стрелка" подсчитали, что на это каждому из 16 мегаполисов потребуется до ста лет.

Как передаёт РБК, главным показателем развития в оценке этого времени служит уровень ВГП (валовый городской продукт). Сейчас этот показатель в Москве в расчёте на душу населения более чем в два раза превосходит аналогичный показатель любого нестолиного города-миллионника.

Доходы бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга в расчете на одного горожанина, согласно данным исследователей, оказались в разы выше, чем в других российских мегаполисах, — 169 тысяч рублей в Москве и 97 тысяч рублей в Санкт-Петербурге против 23 тысяч рублей в среднем в других городах-миллионниках.