Российские и международные эксперты передали опыт приморским бизнесменам

Форум «Мой бизнес» завершился во Владивостоке. В рамках форума спикеры федерального и международного уровня поделились со слушателями секретами успешной предпринимательской деятельности, сообщает DEITA.RU.

Форум собрал более тысячи участников на территории кампуса ДВФУ во Владивостоке. Бизнесмены Приморья активно знакомились друг с другом, участвовали в игре, в форме которой был организован форум, а также получили много бонусов в виде информации от «акул» как зарубежного, так и российского бизнеса.

Основатель социального предприятия CoccoBello Гузель Санжапова поделилась рекомендациями для приморских бизнесменов.

«Вы счастливые, у вас очень близко рынок, который требует очень много меда. Поэтому первый совет, который я дала бы предпринимателям, - сделал продукт - сразу тестить. Некоторые вариации продукта могут не прийтись по вкусу жителям Китая. Поэтому сделал продукт, и сразу в тест. Желательно, чтобы этот процесс занял не более двух месяцев», - отметила Гузель Санжапова.

Гил Петерсил, ведущий международный эксперт по бизнес-стратегии, эффективному нетворкингу и формулам успешных взаимоотношений произвел фурор среди бизнесменов Приморья. Спикера одолели вопросами во время свободного общения с предпринимателями. Эксперт поделился мнением о том, какие качества присущи успешному предпринимателю.

«Предпринимателями не рождаются, но не все и стать ими смогут. Нужна истинная страсть к делу, потому что предприниматель хочет решать проблему, хочет служить людям. Бизнесмен должен понимать, что если он правильно всё реализует, то он получит доход. Если же он будет думать только о деньгах, он рискует потерпеть неудачу как предприниматель», - поделился Гил Петерсил.

Форум «Мой бизнес» с момента открытия заряжал участников не только практическими знаниями, но и яркими позитивными эмоциями. После участия у бизнесменов останется багаж ценных знаний, а также масса контактов в сфере предпринимательства.

Софья Корф