Два иностранных и двадцать российских лучших молодежных проектов презентовали на всероссийском молодежном образовательном форуме "Восток" во вторник, 2 июля, сообщает DEITA.RU.

Как отметила Татьяна Володовская, директор образовательный программы форума, основным условием для участия было наличие проекта. Всего на форуме было зарегистрировано 93 проекта, из которых выбрали 20 лучших российских и два иностранных.

"За семь дней форума по одному из проектов ребята осуществили продажи, поступление средств было зарегистрировано, авторы проекта получили прибыль", - добавила Татьяна Володовская.

Как отметил вице-губернатор приморского края Антон Волошко, на протяжении всех дней атмосфера форума благоволила к работе.

"Было мало времени и возможностей, чтобы отдыхать, что точно скажется на результате. Коллеги отмечали, что за время форума в проекты были внесены изменения, но самое главное - это изменения, которые произошли внутри вас", - отметил Антон Волошко.

Он добавил, что приобретенные компетенции и таланты все ребята могут реализовать в любом из регионов Дальнего Востока, в Приморье для этого есть все возможности.

Все презентуемые проекты, посвященные Приморью, смогут получить поддержку администрации Приморья и будут показаны на пятом Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в начале сентября.

Значительная часть проектов была направлена на молодежное предпринимательство. Некоторым из них члены комиссии делали концептуальные замечания, для улучшения проектов.

Напомним, что международный молодежный форум "Восток" проходит в Приморье на базе ДВФУ. Свою работу он начал 25 июня, на него приехали более 600 молодых активистов из всех регионов страны и зарубежных стран.

Иван Крышан