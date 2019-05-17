В четверг, 16 мая, во всероссийском детском центре «Океан» прошла товарищеская встреча между боксерами Приморья и национальной сборной Японии, сообщает DEITA.RU. Японию представляли восемь спортсменов – четыре женщины и четверо мужчин, выступающих в разных весовых категориях. Приморский край выставил местных боксеров.

Как отметил главный тренер японской сборной Владимир Шин, во Владивосток приехал не основной состав японской сборной, однако два лидера в команде имеется. Приморье же представили победители и призеры региональных и всероссийских соревнований.

По словам главного тренера сборной Приморского края Даниила Прилепко, эта матчевая встреча – хорошая площадка для обмена опытом между приморскими и японскими боксерами.

«Наши ведущие спортсмены в настоящее время находятся на выездах, кто-то на всероссийских турнирах, кто-то на учебно-тренировочных мероприятиях. Поэтому сейчас край представляют те ребята, которые должны получить опыт международного уровня», - отметил Даниил Прилепко.

Перед спортсменами из Страны восходящего солнца стоит такая же задача – получить опыт выступлений на международных турнирах. По мнению главного тренера, уровень подготовки японских боксеров достаточно разный. По прохождению нескольких поединков в ринге стало заметно, что приморские ребята не уступают им в умениях и навыках.

«Думаю, что наши ребята сейчас выглядят уверенно и спокойно смогут оказать сопротивление гостям. Но загадывать не хочется, поэтому ринг покажет», - заключил тренер сборной Приморского края.

Матчевая встреча завершилась со счетом 4:4. По две победы одержали приморские спортсмены среди женщин и среди мужчин. Столько же – в активе их японских соперников. В итоге, победила дружба.

Иван Крышан