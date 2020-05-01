Российские капиталисты хотят отобрать Первомай

В Партии роста Праздник Весны и Труда предложили изменить на День предпринимателей, сообщает ИА DEITA.RU.

«Нам надо этот праздник забирать себе. В 19 веке это был праздник рабочих и крестьян, труд, сейчас это труд предпринимателей и тех людей, которые работают вместе с нами. Уже никаких таких больших рабочих и крестьян, как сообществ, нет, сейчас люди работают по-другому, и структура общества другая», - сказал член политсовета регионального отделения Партии роста в Приморском крае, президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев на партийном онлайн-митинге «Мы хотим работать!».

И настроения эти имеются не только у отдельно взятого капиталиста. Федеральный секретарь партии, журналист Александр Любимов, также поддержал идею сделать первое мая сделать днем предпринимателя, а не днем рабочих и крестьян. «Потому что мы создаем рабочие места, мы платим налоги и на эти деньги страна живет», - сказал Александр Любимов.

В современной России первое мая давно уже не Международный день солидарности трудящихся, а «Праздник Весны и Труда». Но даже в этом, аморфном виде, он напоминает российским капиталистам о временах, когда само их существование было невозможно. А весь их бизнес-план «купить в Китае по 50, продать в России по 300» назывался просто и точно спекуляцией.

В чем можно согласиться с Дмитрием Алексеевым, так это в том, что структура общества действительно за полтора века изменилась. Но изменения структуры вовсе не означают отмены классов. Их всего два: те, кто владеет средствами производства и те, кто на этих средствах производства создает прибавочную стоимость для капиталиста; эксплуататоры и эксплуатируемые.

Да и будет ли кому праздновать этот самый «День предпринимателей»? При сохранении нынешних тенденций в среднесрочной перспективе малый бизнес в России значительно сократится. Опролетарившиеся мелкие буржуа пополнят ряды безработных. Накопленный «жирок» позволит им сохранять уровень жизни какое-то время, но это не будет длиться долго.

А Ильич? Выйдет из мавзолея, посмотрит на происходящее с хитрым прищуром. И начнет все сначала.