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Российские курильщики переходят на другой дым

дым pixabay

Российские курильщики все чаще покупают системы нагревания табака, отказываясь от традиционных сигарет, сообщает DEITA.RU по материалам RT.

Как отмечает оператор фискальных данных «Платформа ОФД» в России за январь — октябрь 2019 года зафиксировано снижение покупок сигарет на 5%.

При этом, платформа «Такском» отмечает, что продажи стиков для систем нагревания табака выросли за то же самое время аж в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Вместе с тем в аптеках снижается спрос на препараты, необходимые для борьбы с никотиновой зависимостью. С начала года было продано 3,1 млн упаковок, хотя в 2018 году покупатели приобрели 3,3 млн упаковок.

Ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев дал положительный ответ на законопроект о продаже детям вейпов и кальянов. Новый проект закона дает определение такому понятию, как «электронное курительное изделие»: устройства, продуцирующие пар или аэрозоль путем нагревания жидкости или табака.

Дмитрий Санников 

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