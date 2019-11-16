Российские курильщики переходят на другой дым

Российские курильщики все чаще покупают системы нагревания табака, отказываясь от традиционных сигарет, сообщает DEITA.RU по материалам RT.

Как отмечает оператор фискальных данных «Платформа ОФД» в России за январь — октябрь 2019 года зафиксировано снижение покупок сигарет на 5%.

При этом, платформа «Такском» отмечает, что продажи стиков для систем нагревания табака выросли за то же самое время аж в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Вместе с тем в аптеках снижается спрос на препараты, необходимые для борьбы с никотиновой зависимостью. С начала года было продано 3,1 млн упаковок, хотя в 2018 году покупатели приобрели 3,3 млн упаковок.

Ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев дал положительный ответ на законопроект о продаже детям вейпов и кальянов. Новый проект закона дает определение такому понятию, как «электронное курительное изделие»: устройства, продуцирующие пар или аэрозоль путем нагревания жидкости или табака.

Дмитрий Санников