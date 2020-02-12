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6 Декабрь 2019, 18:15

Российские маски уехали в Китай: в Приморье наблюдается их дефицит

маска

Россия направила в Китай гуманитарную помощь в виде двух миллионов медицинских масок, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал министр Денис Мантуров на «Первом канале». 

По словам министра, в день в России могут производить до полутора миллионов защитных масок, поэтому нехватки их не должно быть. Сейчас маски направили в Поднебесную, где в начале года произошла вспышка нового коронавируса. 

Отметим, что на протяжении последних дней во Владивостоке отмечается нехватка медицинских масок. Защитные средства невозможно купить с начала февраля в нескольких сетевых аптеках, а также в маленьких пунктах.

На сегодня вирусом заражено 44404 человек, от вируса умерло 1112 человек, выздоровело 4637. Вспышка коронавируса произошла в городе Ухань. В Росси были зарегистрированы два случая заражения вирусом, обоих выздоровевших на днях отпустили домой. 

Напомним, что из-за вспышки вируса часть приморских предпринимателей понесет убытки, особенно это коснется тех бизнесов, которые завязаны на работу с КНР. Уже сейчас в регионе отмечается дефицит овощей из-за вспышки вируса, стоимость свежих огурцов и помидоров выросла на треть с начала месяца. 

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