Самые богатые люди страны продолжают наращивать своё богатство, сообщает DEITA.RU.

Рейтинг Bloomberg Billionaires Index одноимённого американского издания показал недвусмысленную статистику: совокупное состояние богатейших россиян с начала текущего года увеличилось на 36,324 миллиардов долларов.

Лидером списка стал совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон с состоянием 25,1 миллиардов долларов, при том, что оно выросло на 5,71 миллиардов долларов.

На втором месте оказался один из владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Его богатство увеличилось на 3,29 миллиардов долларов и достигло 22,9 миллиардов.

Третью строчку занимает основной Владимир Лисин с состоянием в 21,1 миллиардов долларов при росте в 3,27 миллиардов с начала года.

Дмитрий Шевченко