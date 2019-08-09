Функционал некоторых ведомств в России предложили урезать, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Минфин внес предложение либо централизовать, либо отдать на аутсорсинг функции непрофильных и дублирующихся ведомств. Это может быть сделано с помощью особого реестра функций органов федеральной власти.

Мера предлагается с целью более эффективно планировать расходы. Функции ведомств передадут особым учреждениям, если закон будет принят. Например, поручить Федеральному казначейству могут ведение бюджетного учета и отчетности.

Министерствам обещают оставить финансовые функции при этом.

Анастасия Туркова