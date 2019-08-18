Местонахождение захваченного у берегов Камеруна судна с тремя россиянами остается неизвестным, сообщает DEITA.RU по материалам МИД России.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, грузовое судно «Мармалайта», шедшее под флагом Антигуа и Барбуды, принадлежит датской компании «Ультрабалк». По уточненным данным российского посольства, владельцем захваченного пиратами судна является немецкая компания.

«Мармалайта» была захвачена 15 августа у камерунского порта Дуала, и его местонахождение пока установить не удалось. Известно, что на борту захваченного судна находится экипаж из восьми человек, среди которых трое россиян: капитан корабля, старший помощник капитана и старший механик.

Дмитрий Санников