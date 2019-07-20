Посольство России в Иране подтвердило, что на борту задержанного в Ормузском проливе танкера Stena Impero находились трое россиян, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

Российским дипломатам в Иране пока не удалось установить связь с ними.

Танкер под британским флагом Stena Impero был задержан Корпусом стражей исламской революции в Ормузском проливе. По заявлению иранских властей, все 23 члена экипажа находятся на борту судна в порту Бендер-Аббас и не будут отпущены до окончания расследования.

Как считают власти, танкер был вовлечен в инцидент с участием иранского рыболовецкого судна, после чего был задержан. По их версии, задержание произошло после того, как иранское рыболовецкое судно подало сигнал бедствия, а британский танкер проигнорировал его.

Дмитрий Санников