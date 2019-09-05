Сеть культурных учреждений ждет серьезное обновление, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил Владимир Путин во время пленарного заседания V ВЭФ.



По словам Владимира Путина, строительство культурного центра во Владивостоке должно стать драйвером для развития образовательной и культурной сферы.

«Вместе с этим [строительство культурного центра] нам надо обновить всю сеть музеев, библиотек театров. Сделать их живыми, интересными, современными. Сделать их центрами притяжения для людей всех возрастов детей и молодежи», - отметил Владимир Путин.

При этом он подчеркнул, что создание культурного центра кратно увеличит туристическую привлекательность Владивостока.

Напомним, что строительство просветительского культурного центра началось в начале 2019 года. Здание возводится на сопке Орлиная во Владивостоке. Главным застройщик выступает компания Роттенберга, недавно сообщалось, что застройщик может смениться.

Иван Юрьев