Российские отрицатели коронавируса сожгли вышку сотовой связи

В селе Ногир, расположенном рядом с Владикавказом, неизвестные сожгли вышку сотовой связи, крупной телекоммуникационной компании, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия». Об этом заявил сам глава республики Вячеслав Битаров.

Губернатор рассказал, что предположительно вышку сожгли граждане, которые отрицают коронавирусную инфекцию и верят в "мировое правительство, которое с помощью сотовой связи 5G, планирует облучить население земного шара и чипировать каждого гражданина".

Такую версию губернатор услышал во время митинга, который прошел в столице республики во второй половине апреля. Тогда к митингующим вышел губернатор и попытался договориться с гражданами. Однако они не ушли, в результате был применен силовой вариант, где пострадали полицейские и мирные граждане. По итогу было возбуждено более 10 уголовных дел.

Напомним, что на сегодня в республике почти тысяча зараженных граждан.