Причиной может послужить упрощённый порядок их выдачи, сообщает DEITA.RU.

После того как президент России Владимир Путин объявил о возможности получения российских паспортов жителями Донбасса по ускоренной процедуре, тысячи людей из ДНР и ЛНР захотели воспользоваться этим шансом.

Однако в Евросоюзе заговорили о том, что документы, выданные жителям особых территорий Украины могут быть в последствии признаны недействительными. В частности, об этом говорилось во время саммита ЕС, 20 июня.

По словам европейский парламентариев, они будут пристально следить за ситуацией на Украине и, в особенности, на Донбассе и в случае ухудшения обстановки они могут прибегнуть даже к непризнанию новых паспортов жителей этих районов.

Ранее сообщалось о новом способе начисления пенсий.

Дмитрий Шевченко