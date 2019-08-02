Настоящая катастрофа развернулась в сфере пчеловодства России. По самым скромным подсчётам, погибло около 50 тысяч пчелосемей, сообщает DEITA.RU.

По информации, предоставленной агентством «Интерфакс», от пяти до тридцати процентов пчелосемей погибло в тридцати регионах России. Как отмечает президент национального союза пчеловодов России Арнольд Бутов, всего в стране насчитывается порядка 5 миллионов пчелосемей.

По замечанию Арнольда Бутова, причина подобного падежа пчёл кроется в неправильной обработке растений: «Абсолютно неграмотное использование ядохимикатов и пестицидов теми специалистами в кавычках, которые находятся в штате фермерских хозяйств или агрохолдингов».

Вероятно, мы наблюдаем первые последствия реформы образования и введения Единого государственного экзамена – когда специалисты в своей области отличаются некомпетентностью.

В стране повсеместно проводят борьбу с сорняками, которые выводятся посредством применения гербицидов. Эти вещества пагубно влияют не только на сам объект истребления, например, борщевик, но и на всё живое в почве. Получается, что некомпетентные специалисты оказывают негативное воздействие на флору и почву, и надзорные органы не контролируют работников агрохолдингов должным образом. В итоге страдает часть целой экосистемы.

По данным на 29 июля, Министерство сельского хозяйства привело неутешительные цифры массовой гибели пчёл – порядка 40 тысяч пчелосемей. Причём всего несколько дней назад речь шла о 25 регионах России, на данный момент пчёлы погибают уже на 30 территориях страны.

Если ситуация продолжит «набирать обороты», то в перспективе Россия может лишиться одной девятой части всех пчелосемей страны.

Какие меры необходимо принять для контроля за ситуацией? По вопросу применения гербицидов, Арнольд Бутов высказывается в пользу более правильного метода их применения, а именно – уничтожения лишь семян борщевика. Другая мера – усиление контроля за деятельностью сотрудников фермерских хозяйств и агрохолдингов. Уже известно, что Министерством сельского хозяйства России будет подготовлен законопроект, который позволит Россельхознадзору осуществлять контроль за безопасным применением химикатов.

Софья Корф