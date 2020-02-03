Российские поезда перестанут ходить в Китай

С 3 февраля приостановлено транспортное сообщение России и Китая, сообщает DEITA.RU. со ссылкой на материал «Российской газеты».

Такое решение озвучили представители РЖД. Кстати, те пассажиры, что уже успели купить билет, могут вернуть его без всяких штрафов и получить деньги обратно в полном объеме.

Таким образом, приостановят движение следующие поезда:

-поезда № 3/4 Пекин - Москва формирования «Китайских железных дорог»;

- поезда № 320/20-19/319 Чита - Забайкальск - Пекин;

- беспересадочных вагонов Москва - Пекин, курсирующих в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19.

Те поезда рейса «Москва-Пекин», что выехали 1 февраля, будут следовать лишь до Забайкальска.

Напомним, что с 1 февраля Россия приостановила авиасообщение с Китаем. Теперь в Поднебесную ходит лишь несколько рейсов: между Москвой и рядом крупных китайских городов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день заболевание выявлено у почти 11 тысяч человек, более 300 пациентов скончались от страшной болезни.