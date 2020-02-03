telegr wh call

Новости

Синоптики рассказали о снегопаде в Приморье

3 Февраль 2020, 10:20

Штраф за превышение скорости увеличат в шесть раз

3 Февраль 2020, 10:10

Дефицит Шрёдингера: жители Приморья жалуются на дефицит и дороговизну овощей

3 Февраль 2020, 10:00

Российские поезда перестанут ходить в Китай

3 Февраль 2020, 09:40

Суперлуние увидят россияне

3 Февраль 2020, 09:15

Алексей Тимченко: «Без ускорения экономики не решить социальных задач развития региона»

3 Февраль 2020, 09:00

Прогноз на понедельник уточнили синоптики

3 Февраль 2020, 08:08

Вымирание россиян обсудят в Госдуме

3 Февраль 2020, 07:03

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Российские поезда перестанут ходить в Китай

вокзал, вагон, поезд

Такое решение озвучили представители РЖД

С 3 февраля приостановлено транспортное сообщение России и Китая, сообщает DEITA.RU. со ссылкой на материал «Российской газеты».

Такое решение озвучили представители РЖД. Кстати, те пассажиры, что уже успели купить билет, могут вернуть его без всяких штрафов и получить деньги обратно в полном объеме.

Таким образом, приостановят движение следующие поезда:

-поезда № 3/4 Пекин - Москва формирования «Китайских железных дорог»;

- поезда № 320/20-19/319 Чита - Забайкальск - Пекин;

- беспересадочных вагонов Москва - Пекин, курсирующих в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19.

Те поезда рейса «Москва-Пекин», что выехали 1 февраля, будут следовать лишь до Забайкальска.

Напомним, что с 1 февраля Россия приостановила авиасообщение с Китаем. Теперь в Поднебесную ходит лишь несколько рейсов: между Москвой и рядом крупных китайских городов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день заболевание выявлено у почти 11 тысяч человек, более 300 пациентов скончались от страшной болезни. 

Читайте также:

Режим ЧС введен в двух приграничных с Китаем районах Приморья

Нелегальный завоз китайцев пресекли в Приморье

Восьмичасовой рабочий день отменен в России

Александра Маслова

Популярное

Восьмичасовой рабочий день отменен в России

«Мы разберемся с главой»: Кожемяко недоволен «зимним благоустройством»

Кожемяко оценил свое «назначение в правительство»

«Если я заражен, хочу извиниться»: несчастный китаец показал российское здравоохранение
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...