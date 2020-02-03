Новости
Синоптики рассказали о снегопаде в Приморье
3 Февраль 2020, 10:20
Штраф за превышение скорости увеличат в шесть раз
3 Февраль 2020, 10:10
Дефицит Шрёдингера: жители Приморья жалуются на дефицит и дороговизну овощей
3 Февраль 2020, 10:00
Российские поезда перестанут ходить в Китай
3 Февраль 2020, 09:40
Суперлуние увидят россияне
3 Февраль 2020, 09:15
Алексей Тимченко: «Без ускорения экономики не решить социальных задач развития региона»
3 Февраль 2020, 09:00
Прогноз на понедельник уточнили синоптики
3 Февраль 2020, 08:08
Вымирание россиян обсудят в Госдуме
3 Февраль 2020, 07:03
Российские поезда перестанут ходить в Китай
Такое решение озвучили представители РЖД
С 3 февраля приостановлено транспортное сообщение России и Китая, сообщает DEITA.RU. со ссылкой на материал «Российской газеты».
Такое решение озвучили представители РЖД. Кстати, те пассажиры, что уже успели купить билет, могут вернуть его без всяких штрафов и получить деньги обратно в полном объеме.
Таким образом, приостановят движение следующие поезда:
-поезда № 3/4 Пекин - Москва формирования «Китайских железных дорог»;
- поезда № 320/20-19/319 Чита - Забайкальск - Пекин;
- беспересадочных вагонов Москва - Пекин, курсирующих в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19.
Те поезда рейса «Москва-Пекин», что выехали 1 февраля, будут следовать лишь до Забайкальска.
Напомним, что с 1 февраля Россия приостановила авиасообщение с Китаем. Теперь в Поднебесную ходит лишь несколько рейсов: между Москвой и рядом крупных китайских городов.
Стоит отметить, что на сегодняшний день заболевание выявлено у почти 11 тысяч человек, более 300 пациентов скончались от страшной болезни.