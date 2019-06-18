Источник, близкий к московской полиции рассказал о начавшемся увольнении сотрудников, сообщает DEITA.RU. Всего за несколько дней больше тридцати человек покинули ряды УВД, подав рапорты.

По предоставленной источником информации, причина увольнения – выслуга лет, а не дело Голунова. В других отделениях УВД ничем не лучше. Наоборот: слишком высокая нагрузка, запрет на проведения отпуска за рубежом, падение уважения к профессии. Сотрудники не выдерживают, и этим уже никого не удивишь. К тому же, из-за нехватки кадров нагрузка на сотрудников и количество проверок возросли, а зарплаты остались небольшими.

Источник добавляет, что в окружных московских УВД уволиться решили больше пятидесяти человек за последние несколько дней.

Анастасия Туркова