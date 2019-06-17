Принципы выдачи звездочек уже разрабатывает Минздрав и Росздравнадзор, сообщает DEITA.RU.



В ближайшее время в России начнут сертифицировать поликлиники. Планируется, что им будут выдавать звезды – как это принято в отелях по всему миру. По замыслу Минздрава и Росздравнадзора, чем выше сервис в поликлинике, тем больше звезд она получит.

Перед учреждениями поставлена задача становиться по-настоящему бережливыми: быть удобными для пациентов, имели графики работы врачей и понятную форму записи к специалистам. Как пишет «Российская газета», на сегодняшний день в стране только тысяча таких учреждений. Если этот эксперимент со звездами пройдет хорошо, то бережливыми сделают и стационары, и детские поликлиники. Правила оценки уже разрабатывают.

Ранее сообщалось о том, что приморские больницы погрязли в долгах. По результатам аудита эффективности использования бюджетных средств, направленных на оказание гражданам бесплатной медицинской помощи, проведенного Контрольно-счетной палатой Приморья, выяснилось системное недофинансирование лечебных учреждений края.

Елена Миронова