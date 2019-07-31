Российские разработчики нашли отечественные аналоги для популярных зарубежных приложений, сообщает DEITA.RU со ссылкой на 360tv.ru.

В России составили список приложений для смартфонов, которые вскоре могут быть обязательны для предустановки на все зарубежные мобильные устройства, продающиеся на территории страны.

Российские разработки смогут работать на самых популярных операционных системах в мире - iOS от компании Apple и Android от всех других мировых производителей гаджетов.

Таким образом, привычный уже для многих Google Chrome может быть заменён на поиск "Яндекса", а гугловская почта Gmail вполне может уступить место почте Mail.ru.

Кроме этого, в России уже достаточно давно работают и свои музыкальные сервисы, так что отечественные пользователи не останутся без своих любимых композиций.

Подумали составители списка на замену западным приложениям и о денежных переводах внутри сервисов. Они будут действовать на основе российской платёжной системы "Мир".

Дмитрий Шевченко