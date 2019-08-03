Российские самолеты долго ремонтируются и задерживаются по техническим причинам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РБК».

Это проблема, говорит вице-премьер Борисов, ответственный за оборонно-промышленный комплекс. Задержки возникают из-за несвоевременных поставок запчастей.

Не помогают нормализовать ситуацию меры по уменьшению периода простоя, как и господдержка: собственные склады с запасными частями у эксплуатантов и предоставление им средств наземного обслуживания, обучение персонала должного результата не дают. Самолеты попросту простаивают.

Нормативная правовая база сертификации тоже не обновлена, продолжает Борисов. Российские самолеты не могли пройти сертификацию за рубежом, что не позволяло их экспортировать. Ситуация начала сдвигаться в лучшую сторону только в последние полгода.

Вице-премьер уверен: властям нужно принять меры и разрешить ситуацию с гражданскими самолетами и продукцией с предприятий ОПК, переоснастить заводы и отслеживать ситуацию на внутреннем и внешнем рынках.

Анастасия Туркова