В Лесозаводске ученики профильного класса «Спасатель» побывали с экскурсией на нефтеперекачивающей станции, сообщили DEITA.RU в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В рамках Года предупреждения чрезвычайных ситуаций в МЧС России, а также в целях повышения культуры безопасности среди подрастающего поколения, ученики профильного класса «Спасатель» школы 34 Лесозаводского городского округа побывали с экскурсией на нефтеперекачивающей станции № 38 Транснефть-Дальний Восток, расположенной недалеко от села Невское.

В ходе экскурсии ребятам показали принципы работы станции, пункты управления, насосные установки, а также рассказали, как обеспечивается пожарная безопасность на объекте. Стоит отметить, что всем удалось в буквальном смысле прикоснуться к нефти, правда через трубу, которая проходит в технологических помещениях.

Во время мероприятия представители компании показали средства пожаротушения и индивидуальной защиты органов дыхания, рассказали и наглядно продемонстрировали принцип работы пеногенераторов, а также показали, как устраивается пенная атака.

Заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лесозаводского городского округа Степан Кондратенко отметил, что такие экскурсии помогают ребятам не только повысить свой уровень культуры безопасности жизнедеятельности, но и увидеть, как работает настоящий нефтеперекачивающий объект.

Дмитрий Санников