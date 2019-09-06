Центробанк рассказал, какие категории граждан чаще всего попадаются на удочку мошенникам. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».

Так, по словам экспертов, на первом месте в «группе риска» находятся силовики среднего возраста. Мужчины в форме, свято соблюдающие устав, чаще других становятся жертвами фиктивных лотерей.

Вторыми по уровню доверчивости стали женщины старше тридцати лет. Прельстившись на приз, дамы без капли сомнения выдают мошенникам данные своей банковской карты. «Безопасники» Банка России считают, что такое поведение обусловлено излишней загруженностью российских женщин домашними делами, воспитанием детей и работой.

По этой же причине жертвами финансовых махинаций жуликов становятся граждане от тридцати двух до сорока восьми лет.

Россияне предпенсионного и пенсионного тоже регулярно добровольно лишаются денег на счетах после звонка об «упавшем с неба» невиданном призе.

Екатерина Цой