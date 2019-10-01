Новости
Сбербанк потеряет миллионы из-за мгновенных платежей
1 Октябрь 2019, 13:15
ГИБДД меняет правила выдачи медсправок водителям
1 Октябрь 2019, 13:00
Правительство решило не достраивать часть долгостроев
1 Октябрь 2019, 12:48
Мошенники добрались до налогов россиян
1 Октябрь 2019, 12:45
Правительство хочет конфисковать маршрутки
1 Октябрь 2019, 12:30
Миф ЖКХ: менять плату за «коммуналку» можно раз в год
1 Октябрь 2019, 12:15
Парламентарии озаботились охраной леса
1 Октябрь 2019, 12:15
Стало известно состояние девушки, истекавшей кровью на пороге краевой администрации
1 Октябрь 2019, 12:00
Российские синоптики предупредили приморцев об опасности
1 Октябрь 2019, 11:45
В Приморском крае объявлен желтый уровень опасности, сообщает DEITA.RU. Об этом заявили представитель Гидрометцентра России.
Потенциальная опасность, по мнению российских синоптиков, заключается в высокой пожароопасности. Ей присвоен четвертый класс. Отмечается, что это может продолжаться до среды, 2 октября, 13 часов.
Отметим, что желтый уровень опасности подразумевает под собой такие неблагоприятные явления, как сильные порывы ветра, высокие и низкие температуры. Данные стихийные явления могут представлять некоторую угрозу.
В целом, 1 октября в Приморье ожидается солнечным и теплым. Осадков не предвидится. Температурный фон достигает 25 градусов выше нуля. Ветер от умеренного до сильного.
Екатерина Брязгунова