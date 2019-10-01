Российские синоптики предупредили приморцев об опасности

В Приморском крае объявлен желтый уровень опасности, сообщает DEITA.RU. Об этом заявили представитель Гидрометцентра России.

Потенциальная опасность, по мнению российских синоптиков, заключается в высокой пожароопасности. Ей присвоен четвертый класс. Отмечается, что это может продолжаться до среды, 2 октября, 13 часов.

Отметим, что желтый уровень опасности подразумевает под собой такие неблагоприятные явления, как сильные порывы ветра, высокие и низкие температуры. Данные стихийные явления могут представлять некоторую угрозу.

В целом, 1 октября в Приморье ожидается солнечным и теплым. Осадков не предвидится. Температурный фон достигает 25 градусов выше нуля. Ветер от умеренного до сильного.

Екатерина Брязгунова