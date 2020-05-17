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Российские студенты отметят выпускной по интернету
В отдельных регионах могут разрешить традиционный формат события
Всероссийский выпускной для вузов в этом году пройдет в онлайн-формате, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.
По словам главы министерства, отдельные регионы получат возможность провести выпускной в традиционном режиме – в том случае, если ситуация с пандемией коронавируса стабилизируется на их территории.
Фальков подчеркнул, что в непростое для всей страны время необходимо показать «солидарность студентов» и создать что-то позитивное для них.
- Окончание университета – важный этап в жизни каждого человека, мы не хотим, чтобы он прошел незамеченным, - подчеркнул министр.