Российские стюардессы боятся чихающих китайцев

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Пилоты и бортпроводники выражают опасения по поводу рейсов в страну – источник потенциальной угрозы здоровью
Несмотря на закрытые на Дальнем Востоке границы с Китаем, а также массовую медиа-истерию по поводу угрозы коронавируса, одна российская авиакомпания продолжает регулярные перелёты в Поднебесную. Несмотря ни на что «Аэрофлот» не прекращает воздушного сообщения с такими городами, как Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, сообщает DEITA.RU
Под «несмотря ни на что» редакция агентства подразумевает вполне конкретный запрет Росавиации – пусть и временного характера, но по отношению ко всем авиаперевозчикам. «Аэрофлот», по всей видимости, является некого рода исключением в гражданской авиации России.
Чего не скажешь о летных экипажах компании: на сайте Шереметьевского профсоюза пилоты и бортпроводники выражают опасения по поводу рейсов в страну – источник потенциальной угрозы здоровью. Кроме того, на том же ресурсе сообщается, что экипажи встревожены ситуацией, и припоминают, что «в других странах авиасообщение (с КНР) закрывается полностью».
В то же время, железнодорожники России уже приостановили сообщение с Китаем – чему могли бы только позавидовать их «аэрофлотовские» сограждане. В настоящий момент Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного уровня.
Евгений Черемухин