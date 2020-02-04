Российские стюардессы боятся чихающих китайцев

Несмотря на закрытые на Дальнем Востоке границы с Китаем, а также массовую медиа-истерию по поводу угрозы коронавируса, одна российская авиакомпания продолжает регулярные перелёты в Поднебесную. Несмотря ни на что «Аэрофлот» не прекращает воздушного сообщения с такими городами, как Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, сообщает DEITA.RU

Под «несмотря ни на что» редакция агентства подразумевает вполне конкретный запрет Росавиации – пусть и временного характера, но по отношению ко всем авиаперевозчикам. «Аэрофлот», по всей видимости, является некого рода исключением в гражданской авиации России.

Чего не скажешь о летных экипажах компании: на сайте Шереметьевского профсоюза пилоты и бортпроводники выражают опасения по поводу рейсов в страну – источник потенциальной угрозы здоровью. Кроме того, на том же ресурсе сообщается, что экипажи встревожены ситуацией, и припоминают, что «в других странах авиасообщение (с КНР) закрывается полностью».

В то же время, железнодорожники России уже приостановили сообщение с Китаем – чему могли бы только позавидовать их «аэрофлотовские» сограждане. В настоящий момент Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного уровня.

Евгений Черемухин