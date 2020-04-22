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Российские турагентства запустили продажу летних путевок
При этом дата снятие коронавирусных ограничений пока неизвестна
Многие туристические компании запустили продажу зарубежных туров уже с 1 июня, сообщает ИА DEITA.RU.
По словам представителей турфирм, спрос есть. Особенно часто предлагают соскучившимся пот отдыху россиянам Турцию. Обычно клиентов уверяют, что к началу лета все точно будет в порядке и туристическая сфера будет работать, как обычно, пишет «Парламентская газета».
«Я не разделяю подход моих коллег, которые продают путевки в Турцию на июнь. Это авантюрно и безответственно», – заявил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, добавив, что Турция точно еще несколько месяцев не откроется для путешественников.
Как напомнил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, до 31 мая введен запрет на продажу российских туров, а с иностранными вообще нельзя говорить о каких-то датах.