Российские турагентства запустили продажу летних путевок

Многие туристические компании запустили продажу зарубежных туров уже с 1 июня, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам представителей турфирм, спрос есть. Особенно часто предлагают соскучившимся пот отдыху россиянам Турцию. Обычно клиентов уверяют, что к началу лета все точно будет в порядке и туристическая сфера будет работать, как обычно, пишет «Парламентская газета».

«Я не разделяю подход моих коллег, которые продают путевки в Турцию на июнь. Это авантюрно и безответственно», – заявил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, добавив, что Турция точно еще несколько месяцев не откроется для путешественников.

Как напомнил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, до 31 мая введен запрет на продажу российских туров, а с иностранными вообще нельзя говорить о каких-то датах.