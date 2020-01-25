telegr wh call

Новости

Число заболевших пневмонией в Китае перешагнуло за тысячу

25 Январь 2020, 19:15

Российские туроператоры перестают продавать билеты в Китай

25 Январь 2020, 18:45

Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

25 Январь 2020, 18:15

Приморцы массово возвращают билеты в Китай

25 Январь 2020, 17:45

Аномально теплая зима разбудила клещей

25 Январь 2020, 17:15

Китай строит больницу для заболевших новым вирусом - видео

25 Январь 2020, 16:45

Поклонская считает китайский вирус не случайностью

25 Январь 2020, 16:16

«Не хочу быть последним президентом» - Лукашенко раскритиковал Россию

25 Январь 2020, 15:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Российские туроператоры перестают продавать билеты в Китай

Китай

Туристические операторы России приостановили реализацию туров в КНР. Эксперты связывают это с рекомендациями от Ростуризма «не ездить в Китай» из-за последних новостей о неизвестной инфекции, вызывающей летальную пневмонию, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «ИНТЕРФАКС»

Распоряжение ведомства, определяющего туристическую выездную политику, поступило лишь накануне, 24 января. Однако рынок отреагировал почти мгновенно: расторжение договоров, равно как и отмена предпродажи билетов и туров, в самом разгаре. К слову, компенсацию за отмену долгожданного отпуска граждане могут и должны получить согласно 14-ой статье закона о туризме.

В то же время, немалое число российских туристов прямо сейчас ходят на экскурсии, едят, пьют и ночуют в гостиницах Китая. Некоторые — в том числе и в провинции Хубэй(где и находятся города - «очаги» коронавируса»). По оценках экспертов, их количество составляет 2000 - 4000 человек.

Евгений Черемухин

Читайте также:

Ученый: Россия не успеет приготовить вакцину от китайского вируса

Роспотребнадзор просит россиян не ездить в Китай

Врачи сказали о самочувствии двух мужчин с подозрением на китайский вирус

Популярное

Бурятский ученый рассказал Путину, где лежит не доехавшее до Владивостока золото Колчака

Жительница Уханя поделилась лайфхаком – как пройти контроль с вирусом

Семья из Владивостока нашла клад

Медведева поселят особняке на Арбате
Loading...
Загрузка...
Загрузка...