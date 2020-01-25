Новости
Число заболевших пневмонией в Китае перешагнуло за тысячу
25 Январь 2020, 19:15
Российские туроператоры перестают продавать билеты в Китай
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Российские туроператоры перестают продавать билеты в Китай
Туристические операторы России приостановили реализацию туров в КНР. Эксперты связывают это с рекомендациями от Ростуризма «не ездить в Китай» из-за последних новостей о неизвестной инфекции, вызывающей летальную пневмонию, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «ИНТЕРФАКС»
Распоряжение ведомства, определяющего туристическую выездную политику, поступило лишь накануне, 24 января. Однако рынок отреагировал почти мгновенно: расторжение договоров, равно как и отмена предпродажи билетов и туров, в самом разгаре. К слову, компенсацию за отмену долгожданного отпуска граждане могут и должны получить согласно 14-ой статье закона о туризме.
В то же время, немалое число российских туристов прямо сейчас ходят на экскурсии, едят, пьют и ночуют в гостиницах Китая. Некоторые — в том числе и в провинции Хубэй(где и находятся города - «очаги» коронавируса»). По оценках экспертов, их количество составляет 2000 - 4000 человек.
Евгений Черемухин