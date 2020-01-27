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6 Декабрь 2019, 18:15

Российские туроператоры прекращают продажи путевок в Китай

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Крупные российские туроператоры прислушались к рекомендациям Ростуризма и сворачивают продажи путевок в Китай, сообщает DEITA.RU.

Как пишет ТАСС, Tez Tour приостанавливает отправку российских туристов в Китай с 27 января из-за участившихся случаев заражения новым типом коронавируса до нормализации обстановки.  Вывоз российских туристов по оплаченным заявкам будет идти в плановом режиме. Купленные туры в Китай можно аннулировать, либо заменить на другое направление.

Туроператор «Интурист» также приостанавливает продажи новых туров в Китай и готов вернуть деньги или поменять путевки на другое место отдыха.

Туроператор «Русь-Тур» и вовсе заявил о скорейшей эвакуации своих клиентов из Китая, не ожидаясь окончания отдыха. Вывоз порядка 1100 туристов этого оператора займет около недели,

Ранее в связи с эпидемиологической обстановкой в Китае «Аэрофлот» принял решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям «Аэрофлота» в и из Китая.

Дмитрий Санников

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