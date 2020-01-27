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Российские туроператоры прекращают продажи путевок в Китай
Крупные российские туроператоры прислушались к рекомендациям Ростуризма и сворачивают продажи путевок в Китай, сообщает DEITA.RU.
Как пишет ТАСС, Tez Tour приостанавливает отправку российских туристов в Китай с 27 января из-за участившихся случаев заражения новым типом коронавируса до нормализации обстановки. Вывоз российских туристов по оплаченным заявкам будет идти в плановом режиме. Купленные туры в Китай можно аннулировать, либо заменить на другое направление.
Туроператор «Интурист» также приостанавливает продажи новых туров в Китай и готов вернуть деньги или поменять путевки на другое место отдыха.
Туроператор «Русь-Тур» и вовсе заявил о скорейшей эвакуации своих клиентов из Китая, не ожидаясь окончания отдыха. Вывоз порядка 1100 туристов этого оператора займет около недели,
Ранее в связи с эпидемиологической обстановкой в Китае «Аэрофлот» принял решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям «Аэрофлота» в и из Китая.
Дмитрий Санников