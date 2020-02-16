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Российские учебники сделают патриотичнее и проверят на мат

учебник, школа, образование

Новые правила для учебников защитят российских школьников от нецензурной лексики и идеологической пропаганды. По крайней мере, в этом уверены в Министерстве просвещения России, где инициировали новый регламент, сообщает ИА DEITA.RU

Новый порядок формирования учебной литературы предполагает, что издатели и рецензенты на федеральном уровне начнут проводить экспертизу книг для школьников. Проводить будут не только «факт-чек»(правильно ли отображена граница РФ на карте и тд) но и более глубокую аналитическую работу.

Так, предполагается, что изменения и правки в учебники внесут, если там присутствует «информация, противоречащая Конституции РФ» или «информация, направленная на формирование неуважения к народам России, конфессиям и социальным группам». Как именно будут определены границы, после которых критическое отображение тех или иных событий переходит в категорию «неуважение» - в пояснительной записке к документу не сообщается.

Также эксперты проведут большую работу по поиску и устранению орфографических и лексических ошибок в школьной литературе, изъятию намеков на ненормативную лексику. Кроме того, согласно новому регламенту, в обновленных учебниках  обязательно должны быть сведения о передовых достижениях науки и технологий России, вкладе её деятелей в области культуру и искусство многое другое, чем юным патриотам можно было бы гордиться, не вставая из-за парты.

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