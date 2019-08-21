Российские учителя хотят работать по-старинке
Педагоги не желают привносить в свою работу инновации, сообщает DEITA.RU.
Как пишет РИА Новости, согласно исследованию РАНХиГС, учителям в российских школах неинтересно осваивать и внедрять какие-либо новшества, связанные с учебным процессом.
По мнению экспертов, именно фактор нежелания педагогов развиваться в профессии приводит к трудностям при применении новых технологий обучения.
В ходе исследования также выяснилось, что российские учителя плохо справляются с организацией групповой и самостоятельной работы учеников.
Кроме этого, проблемы есть и в области разрешения психологических проблем школьников. В прочем, сами исследователи находят причину такого положения вещей.
По их мнению, львиную долу своего рабочего времени учителя тратят именно на подготовку "традиционных" уроков, а вот на инновационную часть они распределяют своё внимание по остаточному принципу.
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Дмитрий Шевченко