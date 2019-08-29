Педагоги решили покинуть стены учебного заведения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на URA.RU.

В городском управлении образования Екатеринбурга подтвердили увольнение сразу десяти учителей из 108 гимназии в течение текущего лета.



Заявления об увольнении по собственному желанию написали пять педагогов младшего звена и еще пять — старшего и среднего. О своем уходе они уведомили руководство заранее.

Директор гимназии уже нашла замену всем, кто решил уйти. Причинами увольнения из учебного заведения у всех разные: от семейных обстоятельств, до перехода в другие учреждения.



Тем временем в социальной сети "ВКонтакте" состоялось обсуждение новости об увольнении сразу 10 педагогов, в ходе которого пользователи делились своим мнением о том, что истинными причинами ухода сотрудников мог стать их личных конфликт с руководством гимназии.

Дмитрий Шевченко