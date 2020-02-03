Новости
Российские власти придумали новую проблему для iPhone
3 Февраль 2020, 21:15
Мишустин поручил депортировать зараженных иностранцев
3 Февраль 2020, 20:45
Министр Козлов пообещал свои теплицы Дальнему Востоку
3 Февраль 2020, 20:15
Роскачество советует утилизировать просроченные продукты
3 Февраль 2020, 20:00
Коронавирус остановил рейсы между Владивостоком и КНДР
3 Февраль 2020, 19:40
Китайских рабочих в России заменят осужденными
3 Февраль 2020, 19:20
Родители просят Путина запретить красную ручку в школах
3 Февраль 2020, 19:00
Посылки из Китая может запретить Госдума
3 Февраль 2020, 18:45
Российские власти придумали новую проблему для iPhone
Американского производителя операционной системы хотят обязать разрешить россиянам то, что запрещено во всем мире
Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена
снова ударить по корпорации Apple, по крайней мере, в России, сообщает DEITA.RU.
Ведомство намерено разработать законопроект, который обяжет владельцев
операционных систем предустанавливать российские приложения.
Как пишет РБК, по закону, который вступит в силу летом 2020 года, ответственность за наличие российских программ из перечня правительства несет пока производитель устройства. Также ФАС хочет обязать Apple, Google и Microsoft не только предустанавливать приложения, но и разрешить удалять все, что установлено. Особенно проблематично это будет сделать Apple – корпорация никогда не давала таких прав пользователям.
По словам представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антона Гуськова, возможность для пользователей удалять все приложения может обернуться нарушением прав потребителей. Например, когда купленный телефон будут возвращать продавцу.