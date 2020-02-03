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6 Декабрь 2019, 18:15

Российские власти придумали новую проблему для iPhone

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Американского производителя операционной системы хотят обязать разрешить россиянам то, что запрещено во всем мире

Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена снова ударить по корпорации Apple, по крайней мере, в России, сообщает DEITA.RU. Ведомство намерено разработать законопроект, который обяжет владельцев операционных систем предустанавливать российские приложения.

Как пишет РБК, по закону, который вступит в силу летом 2020 года, ответственность за наличие российских программ из перечня правительства несет пока производитель устройства. Также ФАС хочет обязать Apple, Google и Microsoft не только предустанавливать приложения, но и разрешить удалять все, что установлено. Особенно проблематично это будет сделать Apple – корпорация никогда не давала таких прав пользователям.

По словам представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антона Гуськова, возможность для пользователей удалять все приложения может обернуться нарушением прав потребителей. Например, когда купленный телефон будут возвращать продавцу.

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