Российские власти придумали новую проблему для iPhone

Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена снова ударить по корпорации Apple, по крайней мере, в России, сообщает DEITA.RU. Ведомство намерено разработать законопроект, который обяжет владельцев операционных систем предустанавливать российские приложения.



Как пишет РБК, по закону, который вступит в силу летом 2020 года, ответственность за наличие российских программ из перечня правительства несет пока производитель устройства. Также ФАС хочет обязать Apple, Google и Microsoft не только предустанавливать приложения, но и разрешить удалять все, что установлено. Особенно проблематично это будет сделать Apple – корпорация никогда не давала таких прав пользователям.

По словам представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антона Гуськова, возможность для пользователей удалять все приложения может обернуться нарушением прав потребителей. Например, когда купленный телефон будут возвращать продавцу.