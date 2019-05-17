Процедура заведения банковских счетов для членов дачного коллектива изменится в России, сообщает DEITA.RU. Соответствующий закон приняла Госдума в первом чтении накануне.

По словам члена Комитета по аграрным вопросам Виктора Кидяева, вводимая норма значительно упростит управление средствами садовых товариществ. Требования к дачным организациям станут проще и понятнее.

В начале текущего года был принят очень важный закон, касающийся всех дачников. Все взносы членов некоммерческого товарищества должны поступать на специальный счет. Открытие и закрытие счета осуществляется по решению общего собрания. К сожалению, именно этот факт не позволяет использовать экстренно средства, когда это необходимо. Потому что созвать быстро общее собрание практически невозможно.

Новый закон меняет эту ситуацию в пользу дачников и позволяет принимать решения об открытии/закрытии счетов правлению товарищества.

Екатерина Брязгунова